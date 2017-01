Letzte Woche kündigte die EletronicPartner Handel SE (EP:) an, eine Minderheitsbeteiligung an Notebooksbilliger.de erworben zu haben. Die Höhe der Beteiligung wurde nicht genannt.

EP: hat sich aus dem Thema Multichannel verabschiedet (beobachtet aber weiterhin ) und konzentriert sich voll auf die lokalen Partner. Wie passt da aber jetzt ein Onlinehändler dazu? Die offizielle Stellungnahme geht in den Bereich der Einkaufsvorteile für alle Beteiligten. Siehe hier die offizielle Pressemitteilung.

Ich halte das für Quatsch. Die lokalen EP: Händler erhalten im Bereich der Notebooks bereits attraktive Geräte und Notebooksbilliger.de ist so stark in diesem Segement, dass die darauf nicht angewiesen sind. Zudem sind die EP: Händler nicht gerade für Ihr IT Sortiment bekannt. Das kann also nicht der wahre Grund sein.

Vielmehr sehe ich die Weiterentwicklung von Notebooksbilliger.de (NBB) im Bereich der Weissen Ware als den echten Grund.

Hier wird das Sortiment forciert und hier steckt noch Wachstum drin.